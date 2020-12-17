水泥預拌車迴轉側翻 砂石衝入一旁商旅 15:282020/12/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 33歲王姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻。（葉書宏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水泥預拌車迴轉側翻 砂石衝入一旁商旅 訂閱影音： 中時新聞網 33歲王姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻。（葉書宏翻攝） 33歲王姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻。（葉書宏翻攝） 33歲陳姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻，砂石衝入一旁商旅，阻擋商旅人車進出，所幸駕駛僅手掌擦傷，詳細車禍原因待進一步釐清。 吊掛廢車重心不穩翻覆 拖吊車駕駛大腿遭壓變形 婦人推嬰兒車過無斑馬線三叉路口 7月嬰連車被撞飛 (中時 ) #商旅 #水泥預拌車 #迴轉 #側翻 #新店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車諾堡核電廠華麗轉身計畫申請入世界遺產 18:132020/12/13 國際 花蓮警拖吊過程遭阻撓釀車禍 車主依妨害公務送辦 19:172020/12/11 寶島 水泥車跨越2車道「霹靂大迴轉」 騎士直衝撞上慘死輪下 15:162020/12/14 社會 現場畫面曝光！水泥車剛上橋「啪」一聲 橋瞬間斷成兩截 14:012020/12/12 社會 違規左轉遭水泥預拌車追撞 女騎士命大無生命危險 21:132020/12/14 社會 龍井區兄弟要到逢甲商圈吃拉麵 路上失控車翻人傷 11:502020/12/12 社會 挑戰同級最安全進口小車！KIA Picanto小改款54.9萬起 16:072020/12/15 汽車情報-汽車新聞 夢幻露營車來了！福斯商旅 全台六點限量開賣 17:312020/12/11 財經 7旬老翁偏離車道失控衝撞6台汽機車 四輪朝天翻覆困車內 13:382020/12/13 社會 瞄準露營車市場 福斯商旅上市T6.1 California Beach車型 10:512020/12/14 財經 警匪片看太多？男尋仇邊開車邊開槍「失準」 倒楣老闆炸油條中彈 22:332020/12/13 社會 社會熱門新聞 美豔女賊橡木桶連環偷 監視影像曝：身高180根本女模 - 社會 涉吃霸王餐女子出面還錢 店家不收還招待：盼不要再犯 - 社會 存錢吃火鍋界LV「橘色」 女大生慘遭老鼠鑽褲管 業者：全面再消毒 - 社會 老司機跪地痛哭！擊垮pornhub的記者 盯上xvideos了 - 社會 千萬財產被未婚妻2個月爽花500萬 多金男崩喊悔婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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