水泥預拌車迴轉側翻 砂石衝入一旁商旅
33歲王姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻。（葉書宏翻攝）
33歲王姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻。（葉書宏翻攝）
33歲王姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻。（葉書宏翻攝）
33歲王姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻。（葉書宏翻攝）

33歲陳姓男子今（17日）下午2時許駕駛水泥預拌車，行經新北市新店區中央路、環河快速道路口迴轉時，疑因轉彎時速度過快，預拌車當場側翻，砂石衝入一旁商旅，阻擋商旅人車進出，所幸駕駛僅手掌擦傷，詳細車禍原因待進一步釐清。

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(中時 )

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