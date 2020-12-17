「國標舞女王」劉真今年初進行主動脈瓣膜置換手術，不料劉真術後心臟功能不佳，經過搶救後仍宣告不治，不幸在3月22日辭世，享年44歲，劉真過世8個多月，丈夫辛龍至今仍走不出喪妻之痛，粉絲也都懷念劉真的暖心性格，而打開劉真的最後發文，至今仍有許多網友留言。

劉真微博的最後發文是停留在她今年2月為女兒慶祝4歲生日，劉真感謝上天讓女兒來到她生命中「成為我人生中最美好的遇見。每一天都帶給我不同的驚喜和感動，媽咪希望你健康平安快樂長大！」

至今仍有不少粉絲到劉真微博留言。（圖／取材自劉真微博）

而點開留言區，至今仍有不少粉絲到劉真微博留言，要和當天使的女神說說話「你永遠是那個最美最溫柔的劉真老師」、「來看看你」、「劉真老師我相信你依舊能看到這裡的評論，希望你能收到這份想念」、「劉真老師，今年冬天很冷，在天堂要多穿點，保佑霓霓健康快樂」。

除了粉絲想念劉真，辛龍至今更是仍走不出喪妻之痛，自從劉真離開後，辛龍都沒有公開露面，他獨自照顧女兒，也沒有接工作，而點開辛龍的臉書，滿滿都是思念劉真的貼文，思念愛妻之情流露無遺。

(中時新聞網)