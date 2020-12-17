頭份市公所為小朋友邀請蘋果兒童劇團表演抓龍特攻隊，希望鄉親老少踴躍前來觀賞。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所在上公園搭建一座耶誕樹，讓頭份街頭增添一分聖誕氣氛。（謝明俊攝）

熱鬧滾滾的聖誕節即將到來，頭份市公所為了帶給全市兒童一個歡樂的聖誕佳節，特地在聖誕前夕，安排國內知名蘋果兒童劇團，在頭份市中山堂為小朋友們演出親子兒童劇「抓龍特攻隊」希望給老少鄉親留下美好的回憶。

近年來，國內歡慶聖誕的氣氛愈來愈熱烈，頭份市公所配合潮流，讓市民能感愛一下聖誕歡樂氣氛，日前，已在頭份市上公園搭建一座高近2米半的耶誕樹，接下來為全市小朋友安排觀賞知名兒童劇團演出親子兒童劇「抓龍特攻隊」

頭份市公所表示，蘋果劇團推廣藝文教育多年，總是將孩子認為艱澀難懂的文字化作童趣幽默的肢體語言，將生活中正確的知識觀念藉由戲劇表達潛移默化影響著孩子，更在親子間搭起一座友誼的橋樑，讓家長能輕鬆找到與孩子溝通方式。

由蘋果兒童劇團所演出的抓龍特攻隊，將在12月19日本周六晚間的19時開始，在市公所中山堂演出，頭份市長羅雪珠邀請鄉親們陪著家中孩子，一同走進劇場感受戲劇的魅力，留下屬於親子間共同回憶！

市長羅雪珠表示，這次特別邀請蘋果劇團表演「抓龍特攻隊」一劇，透過有趣勵志尋龍冒險的過程，讓小朋友進一步了解性別平等議題，並認識到充滿勇氣的英雄，不會因為性別有所限制！本次活動免門票入場，除了活潑有趣的戲劇內容外，更提供有獎徵答禮品要送給大小朋友，歡迎所有鄉親踴躍參與同樂 !

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