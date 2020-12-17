本月9日有艘位於鵝鑾鼻東南東方2020浬(約3741公里)的CT4等級東港籍漁船通報漁業電台，一位台籍船長因不明原因腹痛難耐，已3日無法成眠並上吐下瀉，由於急需救護因此找上立委莊瑞雄尋求協助，透過委員辦公室與海巡署聯絡幫忙，今日下午1點船長已回到台東馬偕紀念醫院治療。

莊瑞雄表示，他當天一早接到船東電話，指稱有船長身體有狀況急需救護，就馬上聯繫海巡署，並請海巡署針對目前船長病況進行評估；海巡署隨後回覆指出，船長病況有立即就醫需要，於是當天下午4點即派「巡護七號」出海，與該船對開減少航程，儘速救人。

莊瑞雄說，如果在海上生病，不比在陸地上，厝邊就有診所，也不若陸地上交通方便，手機就可叫計程車，甚至救護車送醫。他說，漁民在海上捕魚，與大海搏鬥險象環生，若有問題就要靠海巡署艦隊，在茫茫大海上前往接駁戒護。

據海巡署回報，13日清晨6點半，巡護七號已於鵝鑾鼻東南1264浬(約2340公里)處與東港籍漁船會合，將船長接駁至海巡署船艦上。後續，莊瑞雄也請國搜中心與海巡署進行醫療評估，必要時由黑鷹直升機吊掛，縮短就醫時間。莊瑞雄辦公室今日指出，中午12時左右，黑鷹直升機已接到身體不適的船東，並在下午1時降落台東基地，並送往馬偕醫院急救。

莊瑞雄也提到，漁民這幾年為了配合嚴刑峻法的遠洋漁業三法，船長和船東每天心驚膽戰，有些船公司甚至聘請7位會計，緊盯旗下漁船作業，業者間也會互相提醒，深怕一個不小心，荷包就大失血。他呼籲，漁業署等政府單位若有任何新政，一定要南下東港，與漁會、漁民、船東再溝通，傾聽漁民聲音後再評估宣導，不要貿然實施。

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(中時新聞網)