雲林縣今天在新北富邦U18棒球邀請賽8強賽以0比1不敵新北市藍，無緣4強，但張家誠、陳伯明2位投手表現精采，讓總教練楊博超也大讚子弟兵「很勇敢」。

面對由穀保家商化身的新北藍，賽前楊博超就針對對方打線攻擊熱區做研究，並一直灌輸球員要勇敢對決。

「先發的張家誠沒有怕對手，我也跟他說要敢面對這種強隊才會進步，很高興他有做到。」楊博超繼續說，「陳伯明更是完全沒再閃躲，從他沒投出保送就能看出他很敢與打者對決。」

楊博超認為，在高中階段，大家的心理跟層級不會落差太多，「除了像是潘文輝、林昱珉這種，你要說服自己的心理，上了場才有機會跟對手一搏，這場比賽打者也很勇敢，敢出棒攻擊，相信經過這場比賽後球員心理會成長許多。」

張家誠今天先發5局僅被敲4支安打，投出5次三振、3次保送，僅在首局失掉1分，接替上場陳伯明完全壓制對方打線，沒讓對手站上壘包，另投出4次三振。

張家誠表示，前幾場比賽自己並未上場，自己就有心理準備可能會在此役登板，因此早早做好心理準備，「對手大多都是一、二年級的，我也已經三年級了，所以我沒什麼好怕的。」

張家誠透露，過去自己也會害怕強隊，投起球來會閃躲，但也沒收到好效果，高三畢業後他決定先到大學精進球技，未來若有機會再來挑戰中職，「還要加強變化球和投球角度，才能面對更強的對手。」

張家誠。（大會提供）

(中時 )