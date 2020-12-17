港星張柏芝與前夫謝霆鋒離婚後，獨自扶養兒子Lucas及Quintus，沒想到2年前秘產第三胎「小王子」，不過對於精主真實身分卻三緘其口，未料近日她在IG分享護膚心得的影片時，卻被眼尖網友發現小腹疑似再度隆起，讓她懷有第四胎的傳聞甚囂塵上。

張柏芝日前在IG上傳一段影片，內容主要是與網友分享她的護膚心得，過程中不斷親自示範護膚步驟，不過身穿長袖上衣的她，在鏡頭面前晃動時，卻被眼尖網友發現腰腹部明顯隆起，因此推測才在身上圍上超大披肩，似乎是刻意要把肚子遮住，加上過去受訪時，曾透露「一直想生孩子」的內心話，讓人懷疑是不是又懷上第四胎。

其實早在8月時，張柏芝就曾被發現小腹異常隆起，當時她則是大方將手臂插在腰上，刻意讓眾人把目光聚焦在凸起的腹部上，不過當時她否認懷孕，更強調自己已經「封肚」不會再生了。

日前張柏芝被拍到帶著3個寶貝兒子逛街採購，似乎是為了要挑選聖誕禮物，當時她全身掛著裝滿戰利品的購物袋，模樣顯得有些狼狽，讓在旁的店員都看不下去，主動伸出援手幫忙，可說是格外令人憐惜。

(中時新聞網)