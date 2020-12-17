全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊非常慘澹，可是英國一名女創業家卻在此時推出「全裸到府清潔」服務，由於該公司強調只是專業清潔工作，與性服務無關，結果大受男客戶歡迎，成了疫情期間異軍突起的新興產業，這名女創業家還大發豪語表示，打算把業務拓展到全世界。

據《太陽報》報導，現年33歲的妮基（Nikki Belton）今年年初成立到府清潔公司，後來又看上疫情封城商機，決定推出「全裸」服務，如果客戶需要清潔人員穿著內衣打掃，每小時收費是75英鎊（約台幣2924元），若是全身上下只戴口罩與手套，每小時95英鎊（約台幣3704元）。

雖然帶點「色」，但妮基表示，客戶必須與清潔人員保持2公尺以上距離，預約時也要事先出示向英國刑事局申請的「無犯罪紀錄證明」（Disclosure and Barring Service）。

妮基成立這家公司後，主要客戶都是男性，卻也遭致不少人批評涉及性交易，但她反駁說：「我們單純只是一家公司，與性完全沒有關係，清潔人員也不是在賣春。」

妮基表示，疫情封城期間，更多人需要到府清潔這項服務，證明許多男性在家都相當孤獨，當員工面帶微笑完成工作後，可以驕傲跟客戶說，我們是專業的清潔人員，而且該公司正在申請執照，準備將這項服務推廣到美國、加拿大、荷蘭和澳洲等國家。

(中時新聞網)