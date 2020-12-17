台中市長盧秀燕昨天面對美國在台協會（AIT）處長酈英傑，表達台中市民拒絕萊豬的立場，行政院今天批評，不應用突襲方式，造成國際友人對台灣的不信任。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，外交的禮貌性拜會，或許事先有談論方向，但不大可能鉅細靡遺，這本來就人之常情，各自表達立場，在外交上不至於失禮。

盧秀燕昨天當面向AIT處長酈英傑反映反萊豬立場，AIT嚴詞聲明，「所有美國出口產品遵循最高且符合證據的標準，政治人物散播不實資訊並引發毫無根據的焦慮，對所有人無益」，行政院今天補刀，說盧秀燕做法不應該。

對於中市府和AIT會面是否開放媒體陷入羅生門，國民黨文傳會副主委黃子哲說，盧秀燕在政壇上非菜鳥，過去擔任過5屆立委，現在又當台中市長，相當清楚如何拿捏分寸，他不認為中市府膽敢在未告知AIT狀況下，邀請媒體在現場訪問，這種情況的可能性微乎其微。

至於美方認為，盧秀燕未依事先協調，公開向酈英傑關切美豬案，黃子哲表示，外交的禮貌性拜會，天南地北的聊天，或許事先有談論方向，但不大可能鉅細靡遺，這不像政論節目有提綱，外交拜會表達立場、各抒己見，這本來就人之常情。

黃子哲舉例，美國總統過去到大陸訪問，多次表達對中國大陸人權的不滿，大陸國務委員兼外長王毅之前赴日訪問，也當面向日本談論釣魚台。因此，除非事先已經限定好談話節目與範圍，否則這在外交上都很常見。

(中時 )