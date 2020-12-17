2款知名糖尿病用藥「生達」伏糖膜衣錠850毫克、「生達」伏糖膜衣錠500毫克，因被投訴塑膠包裝內含有纖維，2批、100萬顆藥品需下架回收，原因不明、影響也不明。食藥署表示，若經確認為偽劣藥，恐罰最高5000萬元。若未如期完成回收，則最高可處500萬元罰鍰。

生達化學製藥股份有限公司近期接獲醫院投訴，在2款藥品的塑膠包裝中發現纖維異物，因而將產品下架回收。其中，「生達」伏糖膜衣錠850毫克回收批號為TL180260，「生達」伏糖膜衣錠500毫克回收的批號則是TL092117。

食藥署藥品組科長洪國登表示，這款藥品市占率約2成，是常見糖尿病用藥，但問題的批號只有2批，合計100萬顆需回收，推估對民眾的影響不大。至於含有纖維的成因、纖維的來源、服用後的影響，目前都不明，食藥署已請廠商進行調查，繳交報告。

洪國登表示，根據規定，這2款藥品都需要在12月30日前完成回收，若未如期回收，可依《藥事法》處以20-500萬元的罰鍰。若經確認為偽劣藥，則可依《藥事法》處以10-5000萬元的罰鍰。

(中時 )