苗栗縣大湖鄉妮妮草莓園接受農會建議，開放行距較寬的高架草莓園讓輪椅族體驗採果。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖地區農會推廣無障礙草莓園，鼓勵高架草莓園擴大行距，讓身心障礙者可乘坐輪椅進入園區，一圓採草莓的夢想，17日於妮妮草莓園邀請輪椅族體驗，有孫女推著坐輪椅的阿嬤進入草莓園，阿嬤喜悅之情全寫在臉上，直呼「坐著就能採草莓，真高興！」。

大湖鄉妮妮草莓園接受農會建議，除了將停車場到園區的通道撫平，也開放行距較寬的高架草莓園讓輪椅族體驗採果。業者指出，一般高架草莓園為了產量，行距約60、70公分，他的草莓園行距加寬近1倍，有110公分，高度維持100公分，可以讓平均展開60多公分的輪椅進入，旁邊還可供1人通行。

業者表示，以往行距較小，偶爾男、女客人在園區走動時，難免有肢體摩擦，可能造成客人不舒服，行距加寬雖然產量比較少，但可避免客人不必要的誤會，也方便農機具駛進園區做事，園區占約3分地，目前提供1分地做為無障礙園區，雖然產量減少，但草莓採果價格不漲，1斤320元至380元。

劉姓父親17日推著因車禍受傷，癱瘓7年的兒子體驗採果，劉兒表示，以前就算很想採草莓，也會考量自己行動困難，入園採果比較不方便而作罷，無障礙草莓園設計的行距剛好可以讓輪椅通過，總算圓了他想採草莓的夢想。

(中時 )