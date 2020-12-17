41歲南韓女星蔡琳曾演出《熱河》、《愛上女主播》等戲劇，也與何潤東合作過MV《再愛我好嗎》，在台灣頗有知名度。近年，她與大陸尪高梓淇離婚傳言不斷，果真證實分開了。

根據韓媒報導，蔡琳與高梓淇辦妥離婚手續，正式恢復單身，但兩人分開的原因尚未公開。消息傳出後，不僅震驚南韓演藝圈，陸網也震驚不已，掀起熱烈討論。

蔡琳和高梓淇6年前結婚。（圖／微博@高梓淇）

蔡琳24歲與韓歌手李承煥結婚，未料只維持3年便分道揚鑣；33歲赴陸拍攝《李家大院》邂逅曾演《新還珠格格》「簫劍」一角的高梓淇，低調交往2年才公開戀情，不久高梓淇在北京下跪求婚成功，隔了半年先在男方家鄉舉辦中式婚禮，同月再飛到韓國舉行韓式婚禮。

結婚3年，蔡琳在韓國誕下兒子，晉升一家三口，不過去年開始傳出兩人失和、婚姻亮紅燈，有網友發現蔡琳偷偷清空微博，只剩一篇發文，高梓淇提到老婆的動態則停留在2017年，還發文暗示：「這一年似乎發生了很多事，也經歷了很多事……過去了，狗年再見」離婚傳言不脛而走，但蔡琳透過經紀公司闢謠沒離婚。

如今韓媒再揭露兩人離婚消息，雖然雙方尚未做出回應，還是可以從高梓淇的微博略知一二，他也將貼文清得乾乾淨淨，僅保留今年10月後的動態，且幾乎都跟戲劇有關，被外界指專心投入工作療傷。

網友得知兩人離婚的消息，紛紛留言：「太久沒合體甚至恩愛都不秀的夫妻幾乎都是離了」、「好多明星都趕在離婚冷靜期前離婚了」、「結婚6年，之前就傳出過離婚的消息，看來是在協商處理……唉，還是分開了。希望蔡琳和高梓淇各自都幸福吧，應該是和平分手」。

(中時新聞網)