台61線北門段南下車道發生水泥槽車撞擊工程車意外，傳出一人死亡。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台61線北門段南下車道發生水泥槽車撞擊工程車意外，傳出一人死亡。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台61線北門段驚傳死亡車禍，一部水泥槽車行駛到台61線南下282公里處路段外側車道時，疑似未注意車前狀況，撞擊前方路肩正在進行橋梁檢修的工程車，撞擊力道大，槽車瞬間起火燃燒，工程車噴飛200公尺遠，消防局調派北門分隊前往救援，現場路面還發現不明斷肢，立刻架起水線灌救，20分鐘內控制火勢，消防人員在槽車右前輪及護欄間發現一具焦屍，疑似還有另外一人卡在車底，正在搜索確認中，詳細肇事原因有待調查。

(中時 )