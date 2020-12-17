台南》台61線北門段槽車撞工程車 2工程人員慘死 15:492020/12/17 中時 莊曜聰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線北門段南下車道發生水泥槽車撞擊工程車意外，傳出一人死亡。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線北門段南下車道發生水泥槽車撞擊工程車意外，傳出一人死亡。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） 台61線北門段南下車道發生水泥槽車撞擊工程車意外，傳出一人死亡。（讀者提供／莊曜聰台南傳真） 台61線北門段驚傳死亡車禍，一部水泥槽車行駛到台61線南下282公里處路段外側車道時，疑似未注意車前狀況，撞擊前方路肩正在進行橋梁檢修的工程車，撞擊力道大，槽車瞬間起火燃燒，工程車噴飛200公尺遠，消防局調派北門分隊前往救援，現場路面還發現不明斷肢，立刻架起水線灌救，20分鐘內控制火勢，消防人員在槽車右前輪及護欄間發現一具焦屍，疑似還有另外一人卡在車底，正在搜索確認中，詳細肇事原因有待調查。 婦人推嬰兒車過無斑馬線三叉路口 7月嬰連車被撞飛 台中西濱貨車撞吊車 車上玻璃全碎光噴滿地 (中時 ) #台61線 #北門 #車禍 #水泥槽車 #焦屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 交通部長林佳龍 搭乘南迴鐵路普悠瑪首班試車 13:042020/12/17 寶島 阿嬤推娃娃車闖三叉路遭撞 女嬰連人帶車噴飛8公尺 08:472020/12/17 社會 總裁座車來了 賓士頂級豪華休旅999萬元起 04:102020/12/17 時尚消費 鑫永銓轉型 跨足熱塑碳纖輪胎 04:102020/12/17 證券．權證 999萬的三芒星終極奢華在台體驗！Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC在台上市 08:242020/12/17 汽車情報-汽車新聞 旁有3座氧氣槽 威致鋼鐵火警出動21輛消防車即時撲滅 14:322020/12/17 社會 打通在地交通路網 霧峰區94-12M新闢道路通車 09:142020/12/16 寶島 竹縣頭前溪南岸經典自行車道 採用「迴紋針」設計驚豔鐵馬族 14:262020/12/17 寶島 後疫情時代 5G產業商機引爆 04:102020/12/17 投資理財 莫斯科舞團疫情擴大！確診團員增至8人 13:552020/12/17 生活 5G mmWave智慧工廠 啟動 04:102020/12/17 產業．科技 社會熱門新聞 美豔女賊橡木桶連環偷 監視影像曝：身高180根本女模 - 社會 涉吃霸王餐女子出面還錢 店家不收還招待：盼不要再犯 - 社會 存錢吃火鍋界LV「橘色」 女大生慘遭老鼠鑽褲管 業者：全面再消毒 - 社會 老司機跪地痛哭！擊垮pornhub的記者 盯上xvideos了 - 社會 千萬財產被未婚妻2個月爽花500萬 多金男崩喊悔婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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