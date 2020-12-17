高雄榮總前主治醫師蘇偉碩提出科學證據，指出萊劑對人體的傷害，遭衛服部認定是不實言論向警政署告發，日前高雄警方要求他25日到案說明。對此，國民黨立委賴士葆今（17）日在臉書上表示，政府動輒查水表約談，將矛頭指向蘇偉碩，就是要把他當祭品以儆效尤。

賴士葆表示，蘇偉碩醫師研究萊劑問題十幾年，被衛福部告發散播不實言論，收到警方約談的傳票，舉國震驚，蔡政府箝制言論沒有下限，台灣完全走回威權時代的白色恐怖。

賴士葆也以之前屏東信功肉品為例，不挺萊豬進口立刻就被查水表。蘇偉碩已經表明政府無法封住他的口，但現在政府將矛頭針對蘇偉碩醫師，要把他當祭品以儆效尤。

賴士葆強調，有人形容政府是「有牌的流氓」，現在的政治正確就是要支持萊豬進口的政策，如果不接受政令宣導就遭到被查水表的下場，與政府站在對立面的中天電視台都敢關閉了，封住老百姓的嘴巴算什麼。

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(中時新聞網)