今年進入最後倒數！Yahoo奇摩拍賣今(17)日公佈「2020年度十大話題榜」，一同回顧今年熱議話題及消費趨勢。疫情大幅改變消費者行為，Yahoo奇摩拍賣觀察，更多消費者從實體購物場域移轉至電商平台、在乎零接觸的社交距離，也較過往更加重視自身健康安全議題；同時，消費者忙採購防疫物資、添購居家娛樂設備、重整居家環境佈置，推升整體消費市場「宅經濟」發酵，成為「疫」世代之下的新常態。此外，Yahoo奇摩拍賣揭2020年三大消費趨勢：

Yahoo奇摩拍賣2020年度十大話題榜。（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

趨勢1：全民防疫運動貫穿2020年！口罩、防疫物資搶下年度熱搜榜冠亞軍

疫情自年初爆發後，口罩、酒精、額溫槍等防疫用品成全民必備物資，攻佔排行榜冠亞軍；其中Yahoo奇摩拍賣「口罩」搜尋量年增45倍、額溫槍熱搜成長35倍。近來口罩不只防疫更成為時尚單品，特殊色及造型口罩大受歡迎，在電影上映話題熱潮下，更是帶動「鬼滅之刃造型口罩」單日熱銷破2,000件！而消費者健康防護意識抬頭，推升健康手環成熱門選禮，小米手環因價格親民與實用而備受青睞，加上7月小米手環5新品上市再掀熱潮，帶動Yahoo奇摩拍賣「小米手環5」搜尋量翻倍增長！

趨勢2：「宅經濟」發燒，零接觸一指送到家！健身娛樂、居家、外送生財小物入榜

避免群聚風險，民眾居家時間增長並轉往電商購物，促動「宅經濟」浪潮興起。Switch、動物森友會、健身環大冒險等居家娛樂商品持續登上平台熱搜關鍵字，其中Switch所推出的「動物森友會」不僅填補消費者宅在家的空閒時間，也滿足虛擬社交的心理需求，而兼具娛樂與運動功能的「健身環大冒險」更掀起搶購潮，Yahoo奇摩拍賣「健身環大冒險」搜尋量年成長翻倍。消費者長時間待在家也興起居家佈置風潮，Yahoo奇摩拍賣自今年2月底攜手萊爾富持續推出月月快閃免運好康，活動推出後「免運」搜尋量飆升7倍，成消費者搶好康的熱搜字，促動消費者入手免運居家小物不手軟。而今年零接觸商機帶動美食外送服務蓬勃發展，連帶外送必備生財小物搶入榜，像是「手機遮陽避雨小雨傘」、「機車手機架」等商品異軍突起，成為新興小物！

趨勢3：熱議話題洗版跟風買！不二坊蛋黃酥、Kobe Bryan與鬼滅之刃周邊熱銷

網路熱議話題持續牽動消費者的網購喜好！今年中秋月餅排隊名店傳出店休消息，推升Yahoo奇摩拍賣「不二坊蛋黃酥」搜尋量成長15倍，躍入年度話題榜第三名；4月爆發KTV大火案喚起消費者防災意識，「火災警報器」搜尋量暴增15倍。而傳奇球星Kobe Bryant意外殞落讓全球NBA球迷為之心碎，「Kobe Bryant周邊紀念品」搜尋量大增6倍，帶動收藏風潮；在Kobe逝世隔天，更有球迷以13.5萬的高價買下集結Kobe Bryant、Tim Duncan、姚明、Kevin Garnett及Steve Francis等明星球員的簽名球。此外，近來刷新台灣影史上最賣座亞洲電影紀錄的《鬼面之刃》旋風橫掃台灣，年度動漫人氣王非《鬼滅之刃》莫屬，不僅持續創造話題、展現超高人氣，更帶動Yahoo奇摩拍賣「鬼滅之刃周邊商品」搜尋量，搶佔玩具、模型及公仔類別中的熱搜冠軍；其中主角炭治郎與禰豆子兄妹人氣急速竄升，也成為今年萬聖節變裝之超人氣角色！

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