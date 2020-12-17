醫師蘇偉碩發表反萊豬言論，遭警方傳訊「查水表」，新北市長侯友宜17日受訪表示，萊克多巴胺對健康的疑慮是可以公開討論的，每個人都有不一樣的意見想法，這些都是可受公評，既然萊豬風險疑慮沒有解除，政府就不該讓萊豬進來。

侯友宜說，萊豬不進來才是最重要的來源管理，既然要進來，也請標示清楚讓民眾可以選擇吃與不吃，這是他一向的主張，也是蔡總統說過的讓民眾可以選擇吃或不吃。

蘇偉碩因為在網路發表萊劑毒性，遭衛福部告發涉犯《食安法》，高市警三民二分局事後通知蘇到案說明，引發政府查水表疑雲。

(中時 )