台南市農會與四季洋圃專利科技公司合作，於走馬瀨農場建構綠能魚農六級產業示範園區，利用園區閒置土地打造綠能超集約養殖區。（劉秀芬攝）

台南市農會與四季洋圃專利科技公司合作，於走馬瀨農場建構綠能魚農六級產業示範園區，17日舉行簽約儀式，台南市長黃偉哲也到場見證，他表示，期待走馬瀨成為一個農業科技結合的示範實驗場域，將經驗推廣到各地，讓台灣農業有革命性的改變。

黃偉哲表示，感謝台南市農會未雨綢繆，看到未來農業的困境，提早部署，與四季洋圃專利科技合作，透過科技與農業結合，例如以太陽光電產生的能源來養魚、種植蔬菜，養魚產生的排泄物轉化為植物肥料，這種循環方式使用到最少的環境資源，用最好的方式得到最高產量，農業帶來新的發展方式。

四季洋圃集團積極發展綠能魚農共生產業，研發多項專利科技，如｢太陽能與微型水力交互循環發電系統」解決太陽能發電入夜或陰天無法發電的問題；｢氫氧超微氣泡系統」運用於高經濟作物與菇種植、水產養殖。

這次與台南市農會跨領域合作，以綠能結合農業生產，將在走馬瀨農場打造菇類、印加果、香夾蘭種植區、綠能超級約養殖區、露營車基地、魚農觀光工廠、健康超市，不僅充分利用走馬瀨農場土地，增加農場收入，新農業方式也提供農場更多食農體驗項目。

台南市政府農業局表示，因應時代變遷與消費者習性改變，休閒農場經營模式也要彈性改變，這次跨領域合作，以綠能結合農業生產、生活與生態，並且提供產銷、農產加工及遊憩服務，共同打造綠色健康度假基地，使農業生產更節能環保，也大大提升競爭力。

(中時 )