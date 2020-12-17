微軟繼宣布為全球2,500萬人免費提供的全球數位技能的因應措施，及甫於10月底宣布擴大投資台灣時，許諾在未來四年賦能超過20萬產業數位人才，將從四大面向實踐育才願景，包括(1) 教育領域、(2) 政府單位與非營利組織、(3) 客戶與夥伴體系、(4) 微軟全球數位技能措施，以及提供三大免費學習平台資源─Microsoft Learn、LinkedIn Learning及GitHub學習實驗室，從現下最熱門職場技能與職缺中協助人才掌握新時代必備數位技能，以最低成本考取高價值企業證照，此外，台灣微軟更與國際半導體產業協會(SEMI)等產官學研各界合作，協助企業提升科技強度，培育企業所需的跨域數位人才。

微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示：「微軟賦能在地人才數位能力不遺餘力，長期提供各垂直產業或新創企業多元數位技能培育計畫，提供國際學習資源以促進人才就業，協助產業活絡發展。同時，也透過支持非營利組織及合作，培育青年數位科技種子，為更多青年提升新時代的就業力與國際競爭力。」

Microsoft Learn提供近2,000堂免費課程，除提供產品使用教學，完成課程並通過測驗，即可獲得全球認可的Microsoft認證。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

微軟提供多樣化免費培訓課程 賦能求職者拓展數位技能

根據LinkedIn觀察，軟體開發者、銷售人員、專案經理、IT管理員等職缺，在過去四年內穩定成長並具有合理薪資。看準具備數位能力的跨領域人才將是未來企業的珍貴資產，微軟預計未來五年內，全球將新增1.49億個技術導向型職缺，提供三大免費課程，幫助求職者在追求敏捷、高效的智慧時代下搶占先機：

(1)Microsoft Learn：近2,000堂免費課程，除提供產品使用教學，完成課程並通過測驗，即可獲得全球認可的Microsoft認證。

(2)LinkedIn Learning：微軟針對今年LinkedIn公布開放最多職缺的前十項工作所需技能，提供免費在線課程，協助求職者因應產業需求增進關鍵技能。此外，LinkedIn推出超過16,000堂多元影片課程，涵蓋軟體使用教學、對應職業規劃而設計的系列課程，及人際溝通、談判技巧等內容，請至此參考。

(3)GitHub學習實驗室：特別針對開發者職缺提供的資源；此平台以機器人貫串學習體驗，藉由高度真實的示範模組提供編程、Git、GitHub教學，使用者亦可在客製化的GitHub資料庫(repository)中練習最新學到的技巧。

教育、政府與非營利、客戶與夥伴、微軟全球措施 四大面向實踐承諾

為落實賦能在地產業數位人才的承諾，台灣微軟將從四大面向落地數位人才培育計畫，包括教育領域與國小至大專院校的各級校所合作栽培雲端跨域人才；與政府單位或非營利組織持續配合，助政府加速擘劃產業育才，也幫助多元族群提升數位技能；串聯客戶與夥伴體系推動各式產業人才培訓計畫；最後加上微軟全球數位技能措施及線上線下活動，結合產官學研資源，全力達成未來四年培育超過20萬在地產業數位人才的目標。

台灣微軟總經理孫基康說明：「新世代數位人才需要具備成長型思維，持續跨領域學習並保持同理心，從產業痛點尋找新的可能性，以協助企業迎向瞬息萬變的產業局勢。台灣微軟各部門齊力投入，積極布局與相關產官學研等組織合作數位人才培育計劃，此次很高興能與國際半導體產業協會(SEMI)合作規劃一系列的育才活動，串聯國際產業人士及領域菁英，實現多元共融、培育數位人才的願景。」

微軟深耕教育領域，逐步擴展全台AI人才培育，包括攜手中華大學創辦人工智慧創能學院；以「前瞻人才培育計畫」深化與東吳大學等台灣高等教育學校合作；也與淡江大學共同打造全台首間全雲端校園，積極將數位能量帶入校園。近日也與經濟部中小企業處合力推動「數位青年轉型種子賦能計畫」（T大使計畫），賦能超過500位社會新鮮人實作，成為驅動企業轉型的未來製造者。與Build the Future台灣青築未來協會共同開辦數位培訓課程，助學生考取微軟雲端認證，近期也偕同台北市就業服務處舉辦「Coding Angels工作坊」讓學員運用IoT應用程式平台(IoT Central)，輕鬆打造影像分類器和物件辨識。在非營利組織合作上，則攜手夢想之家基金會、失親兒福利基金會，引導青少年透過工具精進數位技能，實現求學及求職願景；及聯手伊甸基金會為視障教師舉行電腦技能培力課程，開啟視障朋友更寬闊的職業藍圖。

台灣微軟攜手國際半導體產業協會 共同提升職場關鍵競爭力

SEMI於2019年成立「SEMI產業暨人才發展委員會」啟動微電子產業菁英培育計畫；每年SEMICON Taiwan舉辦獲得熱烈迴響的「人才培育特展」規劃企業人才媒合活動與主題論壇，倡議基礎科學人才培育的重要性。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「SEMI致力於促進電子供應鏈的整體發展並推動人才永續經營，繼去年號召台灣微軟與眾多產學研夥伴加入『SEMI全球人才培育計畫』，今年持續集結全體力量，擴大主辦科技女力系列講座，盼攜手各界前瞻數位技能，為台灣提升國際競爭力添注一份心力。」

12月25日（五）台灣微軟將攜手SEMI國際半導體產業協會舉辦科技女力系列講座，以培養職場軟實力，增加自信競爭力等為主題，由台灣微軟首席營運長何虹與科技業優秀的女性主管們，從全職女性、重返職場等不同角色分享再培訓，共創多元共榮的產業願景，鼓勵職場女性掌握軟、硬實力，創造影響力！

(科技)