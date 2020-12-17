萊豬將在明年1月進口，中央到地方推出各式貼紙，其中衛福部與農委會貼紙長得差不多，引發民眾混淆；新北市長侯友宜說，政府說要統一標示，但光是衛福部與農委會就沒有統一，且標示重點應該放萊豬還是非萊豬。

侯友宜說，所有包裝營運場所和源頭，都應該對於萊豬還是非萊豬統一一個標章，這樣才能正確讓民眾做出選擇，尤其離明年元月份開放實施，短短不到12天，請中央記得趕快把萊豬標示出來。

(中時 )