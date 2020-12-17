萊豬標章之亂 侯友宜：標示重點要放在是不是萊豬 15:572020/12/17 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萊豬標章之亂 侯友宜：標示重點要放在是不是萊豬。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊豬將在明年1月進口，中央到地方推出各式貼紙，其中衛福部與農委會貼紙長得差不多，引發民眾混淆；新北市長侯友宜說，政府說要統一標示，但光是衛福部與農委會就沒有統一，且標示重點應該放萊豬還是非萊豬。 侯友宜說，所有包裝營運場所和源頭，都應該對於萊豬還是非萊豬統一一個標章，這樣才能正確讓民眾做出選擇，尤其離明年元月份開放實施，短短不到12天，請中央記得趕快把萊豬標示出來。 台灣豬標章分不清 陳吉仲：是圓的就是國產豬 蘇偉碩今昔反萊豬待遇大不同 宅神酸民進黨：開發新時空背景之術 (中時 ) #萊豬 #標示 #侯友宜 #統一 #標章 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇偉碩反萊豬遭警約談 陳時中：見解不同法院見 14:332020/12/17 生活 遭AIT批散播布不實資訊 盧秀燕說話了 12:222020/12/17 政治 開放萊豬換國際地位 柱姐酸可笑 04:102020/12/17 焦點要聞 蔡政府闖關萊豬 民團轟對外談判軟弱、對內壓迫強硬 12:592020/12/17 政治 拒吃萊豬 金門設產地標示示範區 04:102020/12/17 地方新聞 警要蘇偉碩晚上10點到案說明 鄭麗文轟：在所不惜擾民查水表 11:302020/12/17 政治 醫師蘇偉碩反萊豬遭查水表 蔡壁如批衛福部離譜 10:392020/12/17 政治 稱萊豬是毒豬遭查水表 蘇偉碩：將聲請蔡英文當證人 13:552020/12/17 政治 盧秀燕當面向AIT處長酈英傑拒絕萊豬 政院批「燕突襲」不應該 12:122020/12/17 政治 中市議員、醫教界聲援反萊豬醫師 抨擊「查水表」綠色恐怖 09:342020/12/17 政治 沈智慧拿命反萊豬 楊志良心疼淚灑節目現場 13:452020/12/17 政治 政治熱門新聞 鄭麗文舌戰顧立雄 立院會議一度緊張 - 政治 罷免陳致中GG了嗎 總部爆最新狀況 - 政治 遠見最新民調出爐！開放萊豬後 蔡政府支持度曝光 - 政治 看完陳時中最新民調 陳揮文竟這種反應 - 政治 廢止萊豬行政命令？最新調查曝 民進黨僅1人表態反對 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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