彰化地院搬遷後，舊址建物由彰檢繼續使用，後方還有看守所、停車場與宿舍等，占地達4公頃；未來彰檢完成遷建後，土地將撥還員林市公所，如何規劃運用備受地方矚目。（謝瓊雲攝）

彰化地檢署遷建案基地位址緊鄰彰化地院和員林演藝廳，就在愛買員林店所在，昔日商場今年初即已全數拆除，夷為平地。（資料照）

歷經4度流標，彰化地檢署遷建案終於招標成功，確定明年1月12日動工；基地緊鄰員林演藝廳與彰化地院，工期預計5年，至於現址土地將逾搬遷後何時撥還員林市公所規劃運用，至少還得再等6、7年，整體結構安全都須重新檢視評估。

彰化地方法院辦公廳舍2016年落成啟用至今，地方引頸企盼彰檢新院區能進度能趕緊跟上，形成嶄新司法園區，許多律師事務所紛紛進駐周邊插旗服務；然而彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程，2017年中核定15億元工程經費後進度卻波三折。

原愛買員林店商場早在年初就全數拆除，夷為平地；彰檢遷建案前年中完成規劃設計後委由營建署辦理招標，去年底迄今卻4度流標；主因在營建成本飆升，經討論後刪減外管線、內部裝修等4000萬元款項，總預算一路追加至18億元，終於趕在今年底完成發包。

彰檢襄閱主任檢察官葉建成表示，遷建案基地佔地26341平方公尺、建築面積6405平方公尺，計畫總經費從15億7200萬元修正為18億1500萬元，決標金額15億5200萬元，施工期預計5年。

彰檢現址建物於1968年落成啟用，包含舊彰化地院、後方看守所、停車場與宿舍等，長方形土地共占地4公頃，位處員林市中山路、育英路間精華地段，地方人士建議應保留規劃成藝文特區或結合長照活化使用；員林市長游振雄指出，盼打造市政中心、市民廣場，但細節仍有待彰檢正式返還土地後，評估整體建物現況並配合都市計畫再做規劃運用。

(中時 )