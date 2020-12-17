歲末年終，民眾最在意的莫過於年終獎金能豐厚一點，搜狐網「花間雨屋星座」專欄就點名摩羯座、雙子座、金牛座以及射手座的朋友有福了，吉星高照的他們，年終獎金可望拿到手軟！
摩羯座
摩羯座的人財運亨通，獎金絕對少不了他們一份，尤其是摩羯座坦率大方的性格，深受上級長官或是同僚喜愛，老闆也十分看重，自然福利會比別人好一些。
雙子座
雙子座的人出社會後敢於闖蕩，福利不好就會果斷選擇跳槽，性格十分瀟灑，在公司的他們憑藉著出色表現，年終獎金自然也會越跳越高，整年的積蓄是別人的兩倍以上。
金牛座
金牛座的人年底財運旺盛，會有意外之喜，不僅能收到一筆豐厚的獎金，表現好的人還有望升職，多才多藝的他們能在工作之外的斜槓人生賺到不少積蓄，數錢數到手軟。
射手座
射手座今年下半年五福臨門，財運不請自來，突如其來的好運道促使他們更加努力工作，事業也有很好的發展，不僅受到老闆看重可望加薪，年終獎金也少不了。
文章來源：搜狐網/花間雨屋星座
(中時新聞網)
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