美國財政部周三公布最新匯率報告，除了將越南及瑞士列入匯率操縱國名單之外，其匯率觀察名單今年亦新納入台灣、印度與泰國三個國家。受此影響，周四泰銖兌美元漲破30大關，創下逾7年新高。

泰國央行周四表示，被美國列入匯率觀察名單，不致於對外貿與投資造成巨大影響，也不會阻礙其實施總經政策以捍衛國內穩定的能力。

美國財政部周三公布最新匯率報告，將越南與瑞士列入匯率操縱國名單，將台灣、中國、日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、印度、德國和義大利等10國列入觀察名單。其中，台灣、印度與泰國為今年新上榜的國家。

泰國央行副行長Chantavarn Sucharitakul周四表示，該央行進行雙向干預以緩解匯率波動，並無意利用匯率獲得不公平的貿易優勢，泰國央行一直在與美國政府進行密切對話，以增進美方對泰國總經與金融狀況的了解，並已重申保持匯率彈性的承諾。

周四泰銖兌美元勁揚0.6%，報29.82泰銖，突破30泰銖的重要心理關卡，並創下2013年5月以來新高。投資人押注泰國被美方列入匯率觀察名單，可能會削弱該國央行減緩本幣升勢的決心。

泰國財長Arkhom Termpittayapaisith在談到新納入美國匯率觀察名單時表示：「現在還不是令人擔心的事，這仍是一個監測名單，我們不知道美方可能採取什麼行動」。

另一方面，周四早盤印度盧比兌美元走高，除了因聯準會維持寬鬆貨幣政策立場不變，導致美元指數跌至兩年低點之外，美國再度將印度列為匯率觀察名單亦帶來升值壓力。投資人預期未來幾個月印度央行的干預力道可能有所減弱。不過目前盧比兌美元已回落下跌0.26%，報73.435盧比。

(時報資訊)