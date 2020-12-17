飯店業者華園(2702)今（17）日召開線上法說，隨著台灣及美國營運均見回穩，公司預期營運已在第二季落底，將以4策略在後疫情時代力求突破，包括在美國伺機尋覓優質標的拓點布局，台灣9月於大魯閣草衙道開出館外餐飲品牌「獅寶煲」，後續評估持續拓展。

華園受新冠肺炎疫情衝擊，2020年前三季合併營收5.72億元、年減48.88％，為近5年同期低點，使毛利率70.56％、營益率負23.75％，本業營運轉虧。稅後虧損1.3億元、每股虧損1.18元，較去年同期顯著轉虧，雙創同期新低。

華園表示，前三季來客數受疫情衝擊而年減32.27％，其中台灣營收0.88億元、年減34.83％，美國營收4.89億元、年減49.85％。不過，第三季台灣營收0.4億元，季增達1.38倍、年減15.2％，美國營收1.54億元，季增達87.07％、年減60.12％，已見復甦跡象。

華園指出，集團美國飯店平均住房率在3、4月間驟降至20％，目前已回升至50～60％，主要仍以企業及公家機關差旅為主。台灣雖然國旅需求爆發，但主要偏重郊區度假型酒店，華園2處據點均位於高雄市區，使營運雖有復甦，但助益相對有限。

展望後市，面對後疫情時代復甦動能不確定性仍高，需視疫苗接種效果、邊境管控解除時間等因素而定，華園表示將以4策略續求突破，包括樽節成本並強化人才培育，並加強現金流強度，以目前帳上現金水位來看，現金流至2022年均無虞。

同時，華園規畫多角化發展以增加營收來源。看準國內餐飲內需需求暢旺，公司運用既有人力，9月於大魯閣草衙道商場開設新餐飲品牌「獅寶煲」港式煲仔飯，使第三季台灣餐飲營收近1019萬元，季增達63.83％、年增3.19％。

華園表示，「獅寶煲」持續評估拓點計畫，預期第2店仍規畫在高雄開出，不排除進軍外縣市可能。住房業務方面，由於今年高雄跨年活動移師大港橋舉辦，使六合本館跨年訂房已達近9成，草衙館亦達85％，有助支撐第四季淡季住房業務表現。

此外，由於飯店成為疫情下營運最辛苦的產業之一，許多業者因而退出市場，成為未來拓展布局良機。華園表示，疫情使美國釋出不少價格合理、位置良好的優質標的，雖然短期受疫情影響不會貿然拓展，但仍將持續評估購置開拓新據點的可行性。

(時報資訊)