遊戲新幹線旗下代理HTML5遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》，近日將推出重大改版更新，除開放兩大玩法「天空競技場」與「戰魂系統」，還有全新貨幣「喵爪粉鑽」等眾多遊戲內容。為迎接聖誕節到來，官方也加碼舉辦「2020暖心聖誕季」主題活動，並推出限定主題SSP角色「無暇天使-樂佩爾」與SSS角色「天啟女武神－希格露恩」，讓玩家在寒冷聖誕夜裡感受滿滿暖意。

「天空競技場」大型積分賽制啟動！

全新「天空競技場」為大型積分賽制，並加入隨機匹配機制，玩家可即時找到隊友一同出戰。「天空競技場」非常注重玩家的出戰陣容與隊友間的組合搭配，只要挑戰成功，就可獲得專屬稱號與限定戰魂！

天空競技場

全新貨幣「喵爪粉鑽」登場 盡情收編萌寵物

本次全新登場的寵物貨幣「喵爪粉鑽」，玩家可透過挑戰掛機關卡大量獲得，還能在寵物扭蛋中抽取稀有寵物，讓可愛毛小孩陪著你四處闖蕩冒險！

全新貨幣「喵爪粉鑽」登場

聖誕活動限時開跑 SSS限定角色同步釋出

迎接聖誕節到來，官方將於12月21日至1月3日加碼舉辦「2020暖心聖誕季」主題活動，只要在活動期間蒐集道具「聖誕襪」，即可兌換限定禮物與稀有角色。此外，也同步推出聖誕限定SSS角色SSP角色「無暇天使-樂佩爾」及「天啟女武神－希格露恩」等多位稀有角色，玩家有機會透過抽獎卡池取得，輕鬆增強戰力。

暖心聖誕主題活動限時開跑

SSS角色「天啟女武神－希格露恩」

(科技)