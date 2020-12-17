警方鎖定詐騙集團五名共犯從土耳其返國居家檢疫結束後，陸續搜索、拘提集團成員5人到案。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心17日宣布破獲涉嫌假冒大陸公安詐騙案，成員還甘冒染疫風險，由柬埔寨到黑山共合國、羅馬、土耳其等國家，14名嫌犯全部落網移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

該集團為躲避查緝，以化整為零的小組方式運作，據點分散至桃園市、台中市、高雄市、台南市及苗栗縣等處所活動。（盧金足攝）

警方鎖定3處機房位置，同步執行攻堅，現場查獲鄭嫌等9人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心17日宣布破獲涉嫌假冒大陸公安詐騙案，成員還甘冒染疫風險，由柬埔寨到黑山共合國、羅馬、土耳其等國家，8月在國內執行攻堅查獲鄭嫌等9人，11月犯嫌返國居家檢疫結束後，拘提5人到案，共有80多名大陸民眾受騙，不法所得達1200多萬元，警詢後，全案依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華表示，日前接獲民眾檢舉，指出以35歲鄭姓男子為首的詐騙集團，在台中市、高雄市兩地設立電信詐欺機房，且活動頻繁。

刑事局報請台中地檢署指揮偵辦，與中市警察局刑事警察大隊、高雄市警察局刑事警察大隊共組專案小組展開調查。

警方指出，該詐騙集團係假冒大陸公安，以經營地下口罩工廠，囤積口罩、哄抬物價、散播假消息及涉嫌洗錢案話術，詐騙大陸地區民眾。

王嘉華指出，該集團為躲避查緝，以化整為零的小組方式運作，據點分散至桃園市、台中市、高雄市、台南市及苗栗縣等處所活動，更有集團成員甘冒全球襲捲的新冠肺炎疫情肆虐染疫風險，前往土耳其地區進行詐騙。

警方鎖定3處機房位置，8月中旬，清晨同步執行攻堅，現場查獲鄭嫌等9人，當時犯嫌有的在休息有的出門買早餐，查扣筆記型電腦及手機等相關證物，擴大溯源追查集團共犯。

11月間，鎖定詐騙集團五名共犯從土耳其返國居家檢疫結束後，陸續搜索、拘提集團成員5人到案。警詢後全案依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，詐騙集團多以高薪、免經驗等吸引待業中的年輕男女加入，部分成員甚至由集團安排前往疫情高風險國家

，現值秋冬疫情嚴峻，若不慎因此染疫，恐得不償失。

(中時 )