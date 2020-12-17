蓋一棟屬於自己的小木屋，是許多人以為很遙遠的夢想。其實，就算蓋不了真材實料的小木屋，也可以透過多多使用木製品，達到身心與台灣土地攜手邁向健康的願景。

「大多數的人一聽到木製品，就以為要砍伐樹木，對地球生態造成影響，」林務局主任祕書室簡任技正李允中說，「但是這個觀念需要被翻轉。」

原來在光復初期，因為當時原木的需求量大，的確因為砍伐天然林木而破壞環境。但從民國81年起，林務局遵行全面禁伐天然林政策，不再砍伐天然原始林，轉為租地造林，也鼓勵輔導農民及農企業法人造林，林木已經成為經濟作物的一環。

森林經營計畫：推動台灣林業永續發展

李允中說，其實一般人生活中，越多情況使用木製品，就可以相對減少一次性耗材的使用量，包括鋼筋、塑膠、化學製品等。他強調，台灣有很豐富的林業環境，但是與其他國家相比，國產木材的售價偏高，像是同等級的木材，台灣產的價格居然比日本產的高了3倍。因為日本有國家獎勵政策，價格與品質都具競爭力，林業自然蓬勃興盛。

「雖然現在的價格比較貴，但是民眾如果愛用國產材，讓種樹人家也能有好的收益，收穫不只是扶持台灣產業而已。」李允中說，如果民眾仍舊以價錢評估，多用外來木材，台灣林業營收自然無法提升，造成林場荒廢或是違規使用，間接成了傷害台灣水土保持的幫兇。「如果台灣林業再生能擴大到一定規模，對於台灣的生態環境有倍數的好處。」

每棵樹都是碳的最佳管理員！再生林超會「固碳」。（圖／林務局提供）

每棵樹都是碳的最佳管理員 再生林超會「固碳」

舉例來說，樹木能吸入二氧化碳，將碳儲存起來，並且釋放氧氣，這個過程稱為「固碳」。李允中說，「比起老樹，年輕壯齡的樹木，能夠吸收更多的二氧化碳，也就是固碳量能高」，因此，管理良好、能夠永續再生經營的人工林場，會比天然林能吸收二氧化碳，提高森林碳儲存的效益，減少台灣地區溫室氣體。

木製品對身體有益。(圖/林務局提供)

李允中也強調，數據顯示，製造鋼筋、水泥與塑膠所消耗的能量，比同重量的木材多出20-120倍，對環境造成巨大衝擊。「林木是可以再生的資源，只要使用的木材量小於林木的生長量，就能永續利用。」

國產木材文創品。由木街茶道設計。(圖/梁惠明攝)

國產木材文創品，由嘉義大學木質材料及設計學系環境機能材料研究室製作。(圖/梁惠明攝)

值得一提的是，許多有心的文創業者已經將國產木材設計成各種商品，希望藉由小物讓民眾接觸台灣木作之美，進而願意接受價錢稍昂的國產木料，帶動對環境友善的循環。「用木頭愛台灣」，新的觀念正待生根。

(中時新聞網)