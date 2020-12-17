高雄一名男子今年3月騎車時遭酒測攔停，屢次朝酒測器吐氣都失敗，他向警察解釋因為患有唇顎裂和肺纖維化，沒辦法大口吐氣，但連續測了23次皆不成功，員警認為他是故意，因此開出18萬拒測罰單。法院認為，該男確實無法正常吐氣酒測，而員警並未帶他到醫療機構採血撿，不符規定，判處撤銷罰單。

判決書指出，該男子今年3月14日凌晨12時許，載著妻子行經鳳山區中崙二路一帶時，被巡邏員警發現他未戴安全帽而遭攔下，員警聞到他身上散發酒氣後要求實施酒測，但該男一直無法吐出數值，他的妻子認為是酒測器壞掉，不斷要求換一台再測，但員警認為是他故意不配合完全吐氣，警告他再不配合就要開拒測單。

但該男當下解釋，他患有兔唇，還有肺纖維化，因此無法大口吐氣，並非故意不配合，但員警仍堅持要他繼續吐氣，他持續側了23次皆未成功，員警最後仍是開出18萬的拒測罰單，並吊銷駕駛執照，3年內不得考領。該男事後提出行政訴訟。

法院認為，該男已有診斷證明書表示患有高血壓、肺纖維化，確實無法正常吐氣，且依據道交條例規定，駕駛人拒絕接受酒測可強制移由受委託醫療或檢驗機構，實施血液測試檢定，但該員警沒有將他送往醫療機構作血檢，認定此罰單有誤，判處撤銷罰單。全案可上訴。

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(中時新聞網)