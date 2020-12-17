莫斯科芭蕾舞團17日再傳有4人確診新冠肺炎，出借演出與排練場地的國家兩廳院表示，目前已全面配合疫調提供各項資訊，同時本周在國家戲劇院與實驗劇場的演出，皆全數取消。

兩廳院表示，此次莫斯科芭蕾舞團演出進場工作前，皆有確認團隊工作人員的COVID-19檢驗陰性證明，且於舞台工作與通道、走廊走動時，皆落實各項防疫措施如戴口罩、量體溫等，針對出入動線、活動區域進行處理，並執行環境清消相關措施。

此外，15日得知有確診舞者，兩廳院將劇院與後台區持續採全外氣運轉模式操作，進風口並設有紫外線消毒器，16日要求與舞團直接接觸值班技術與間接接觸相關人員居家辦公，場館相關人員共計17名。

為求審慎，除於國家戲劇院演出之「莫斯科古典芭蕾舞團」節目確認取消外，從17日起至20日在實驗劇場「C MUSICAL獨角音樂劇《焢肉遇見你》演出也將取消。因舞團與相關人員未進入音樂廳與戲劇院公共區域，音樂廳演出與戲劇院公共區域將照常演出與開放。

「莫斯科古典芭蕾舞團」節目，目前確定票券將全額退費且不收手續費，退換票相關疑問，可洽主辦單位聯合數位文創與UDN售票網。由C MUSICAL製作主辦的《焢肉遇見你》節目，也將全額退費且不收手續費，退換票相關疑問，請洽兩廳院售票系統客服中心。

(中時 )