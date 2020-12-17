網路紅人「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）談話尺度大，加上她擁有混血五官、魔鬼身材，也讓蕾菈擁超高人氣，而蕾菈昨（16日）拍攝的「回覆網友超瞎提問」影片中，她也提到自己被網瘋傳性愛影片，對此，蕾菈先是感謝網友通知她這個訊息，不過蕾菈也強調是假的，全都是P圖。

蕾菈在回答網友Q&A的影片中，提到有人拿出性愛片，問蕾菈是否就是片中的女主角，下一秒，蕾菈就火大開嗆：「網友是白癡嗎？」蕾菈強調：「對不起我這麼激動，謝謝你們告訴我，我是在怪把我的臉換到A片女主角臉上、還有相信那是我的那些網友」。

蕾菈駁斥自己是性愛片的女主角，並強調是被P上去的。（圖／取材自我是蕾菈I'm Lyla Youtube）

蕾菈不禁反問：「這照片到底哪裡像我？很明顯是P的啊」，強調影片是P圖上去，而攝影師也開腔虧蕾菈雙峰沒那麼堅挺，蕾菈聽完立刻靜默，讓蕾菈更無奈的是，不只她是受害者，其他男、女YouTuber也都受害過。

同時，蕾菈也大方回答感情、離婚生子等問題，而蕾菈提到自己稍微露胸就會被說下垂、八字奶，讓她對此很沒有自信，不過蕾菈則被勸退「自然就是美」、「這是妳有餵過妳女兒的證明」，還有人提議「把錢拿來請我們吃飯」，也讓蕾菈驚呼有道理。

回覆網友超瞎提問！意外爆料蕾菈大便不沖水？！-蕾之解答02-【我是蕾菈I'm Lyla】

(中時新聞網)