桃園市一位黃姓女子日前領養一隻23公斤羅威那犬，6月間帶著狗兒前往寵物美容店理髮，未料，羅威那犬卻突然抓狂，朝美容師臉上猛攻擊，在對方臉上留下12公分的傷口，黃女遭提告傷害罪。桃園地檢署認定，李女為專業人士應熟悉犬種的個性，外加飼主曾提醒愛犬未戴口罩，判定為個人疏於防範，給予不起訴處分。

不起訴書指出，黃姓女子於6月6日間，戴著領養的羅威那犬至某間寵物美容店整理毛髮，而羅威那犬屬於攻擊性犬種，在剪毛時並未配戴口罩，飼主也向代班的李姓美容師表示，狗很溫馴，李女接受後才開始理毛。

未料，李姓美容師才準備為羅威那犬剪髮時，犬隻突然情緒躁動，更一把朝美容師臉上撲去猛咬，造成李女口、鼻嚴重撕裂傷，甚至留下長達12CM的傷痕，上唇軟組織缺損50%、下唇軟組織缺損30%等。

李女不堪遭攻擊，怒向黃姓飼主提告傷害罪。對此，桃園地檢署日前偵結，檢方認為李女為寵物美容專業人士，應當熟悉各犬種的個型，外加黃女在事前曾告知犬隻並未戴口罩，判定是李女疏於防範，且該犬並無攻擊記錄，因此全案偵結，予以黃女不起訴處分。

(中時新聞網)