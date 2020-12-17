宜蘭已經2個月都在下雨，連平常假日塞爆的國5雪隧出遊車潮也消失，一路暢通，有網友今天苦惱這周已經訂好要去宜蘭休閒農場玩，但都在下雨勢必要改行程，上網問鄉民宜蘭有什麼室內行程好玩，對此，大家大推這時候到宜蘭礁溪泡湯最合適了，「又濕又冷當然是溫泉飯店玩整天啊」。

這名網友今天在PTT表示，全家共6個大人3個小孩這週訂好宜蘭的香格里拉休閒農場，但因為下雨必須改行程，求鄉民幫忙推薦景點，文章PO出後，釣出不少在地人出來留言，一面倒推薦下雨天就是要到礁溪泡溫泉，「礁溪泡溫泉不好嗎，不用淋雨」、「溫泉，那麼冷不要爬山啦，吃桌喝小酒」、「太平山半山有溫泉，超讚」、「冷當然就是泡溫泉啊」。

此外，網友也推薦宜蘭有很多觀光工廠、博物館可以玩，像是蠟筆城堡、蘭陽博物館、綺麗博物館等，加上泡湯能玩一整天，「礁溪很多間觀光食品工廠、超品起司、亞典蛋糕」、「宜蘭傳統藝術中心，小孩會喜歡」、「珍奶文化館」、「偷推一下，虎牌米粉，很適合肥宅好停車又可以吃米粉吃爽爽」、「金車賣蝦的館，可以看很多魚」。

(中時新聞網)