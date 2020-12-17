高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩發表反萊豬言論，遭高雄市警局要求到案說明，國民黨主席江啟臣表示，蔡政府法辦的不是蘇偉碩，而是台灣的民主和言論自由，當蔡英文總統公開聲援壹傳媒創辦人黎智英，他請蔡英文看看民進黨的黨綱，回想過去自己帶領民眾上街反美牛的標語，當NCC關閉新聞台，政府機關大量用散布謠言罪將人民移送法辦，台灣的言論自由還在嗎？這就是民進黨對民主自由價值的堅持嗎？

江啟臣表示，民進黨的黨綱說「保障新聞自由，要充分提供資訊並反映多元公論」、「報社、電視及廣播事業不應受黨派把持並避免寡頭壟斷」，說要「建立中立負責的行政官僚制，尤須建立保持政治中立的制度和行動倫理，以免淪為政黨的統治工具」，民進黨的行動綱領說「保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查制度」、「保障思想與信仰之自由，嚴禁迫害異議者」。

對於壹傳媒創辦人黎智英遭押，蔡英文昨在臉書聲援黎智英，說全台灣、全世界都在看著這一幕，被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。江啟臣質疑，對照蔡政府完全執政以來，以打擊假消息為由進行修法，以國家安全為由通過國安五法，介入NCC人事任命，在世界人權日的隔天關閉新聞台，政府及警察機關不斷以社維法的散布謠言罪移送民眾，著實令人錯亂不已。

江啟臣表示，蘇偉碩因為反萊豬進口，被衛福部以違反食品安全衛生管理法移送警方偵辦，之後更將面臨3年以下的有期徒刑和100萬以下的罰金。開放萊豬是國家重大政策，攸關全民食安與健康，涉及公共利益，決策過程黑箱，說好的溝通說明都沒有做到，現在面對民眾的質疑，也未提出科學證據對外說明，直接將其移送法辦，一個不許人民質疑的政府，還敢大言不慚地高喊聲援香港。

江啟臣抨擊，蔡英文可以聲援黎智英，卻無視蘇偉碩被法辦，「今天被羞辱的不是蘇偉碩醫師，而是台灣的民主和言論自由」。他痛批，一個不容許異議者存在的政府，用假消息之名打壓不同言論，就是打著民主反民主，是假民主、真獨裁。當政府用公權法辦質疑政策的異議者，就是法辦國家的民主與你我的言論自由。

(中時 )