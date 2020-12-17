自助餐菜色多樣化，是許多外食族的最愛，計價方式也是民眾討論的話題。有一名網友表示，日前至自助餐買了「4菜1主食」竟要價160元，令他不敢置信，並上網問網友「這樣合理？」沒想到有人看了菜色之後，點出了關鍵原因。

原PO昨（16）日於PTT八卦板發文表示，晚間至自助餐用餐，夾了些許的滷牛腱、番茄炒蛋、芹菜炒香菇、青花菜及干絲小炒，沒想到竟要價160元。

原PO以為自己聽錯了，為了確認無誤，他便再次複誦「160？」老闆娘則以堅定的語氣說「沒錯，是160！牛肉比較貴，謝謝」。原PO傻眼直呼「這裡是台中，不是台北」，並問網友「這樣要160，認真嗎？」

菜色曝光後，網友一致認為「真的太貴」，現在這些菜色的菜價也不是當季，因此應該不至於這麼貴才對。更有網友直言160元根本是台中餐台北價，並問及原PO是不是姓潘，「台北了不起120 台中起飛了」。

當中有網友直指菜色中的「牛腱」是高價的關鍵，牛腱本來就屬於單價較高的，「你去單買也是比較貴的」、「牛肉大概就了60左右吧」、「牛肉多貴你知不知」、「牛肉的確貴，差不多落在120至140這個區間」；不過也有網友表示，牛腱是牛便宜的部位，認為原PO應該是被騙了。

(中時新聞網)