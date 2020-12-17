由於美國財政部16日公開半年一次的外匯政策報告，將台灣納入匯率操縱國觀察名單，再加上出口商拋匯熱潮下，新台幣兌美元匯率攻勢再起，今日盤中一度暴漲3.6角，最高來到28.116元，終場小貶0.5分，收在28.481元。

中央銀行副總裁嚴宗大表示，美國匯率報告評價是考量自身經濟利益，但台灣也有自己的考量，央行仍會努力維持新台幣匯率相對穩定。

依照美國財政部對匯率操縱國的定義：與美國的雙邊貿易順差達200億美元以上；單邊干預匯率至少6個月，淨買匯金額在國內生產毛額（GDP）的占比超過2％；經常帳盈餘占GDP的比重逾2％，若以上有貿易夥伴符合標準，都可能遭美國納入匯率操縱國。

美國財政部16日發布最新「主要貿易夥伴外匯政策報告」，除將瑞士與越南列匯率操縱國外，並將台灣、泰國及印度新增為匯率操縱觀察名單，即自2017年4月除名後，台灣又重返名單內，與大陸、日、韓等多國並列。對此，美國強調，台灣應允許新台幣升值，以消化長期大量的對外順差。

(中時新聞網)