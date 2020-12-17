憧憬婚姻的女人都希望自己能夠嫁一個好老公，與一個寵愛自己的男人幸福過一生。星座運勢網站「星座巫師」分享，以下6個星座的男人寵妻無極限，對老婆死心踏地，婚後生活令人羨慕！

▍1.白羊座

白羊男完全就是寵妻魔人，婚後他恨不得整天黏著老婆，老婆想要什麼他都使命必達，完全就是模範老公代表！

▍2.金牛座

金牛座的男人很可靠，性格老實，對老婆非常中心，他們心中只有「賺錢、疼老婆」兩件事，因此不需擔心他們外遇。

▍3.巨蟹座

巨蟹男本來就很重視家庭，也非常依賴老婆，老婆說什麼都答應，有時間就會想要陪在老婆身邊，婚後熱情不減。

▍4.處女座

處女座的男人在外脾氣很差，但回家是不敢兇老婆的，只要老婆快樂他就開心，他會盡力避免吵架，就算真的吵起來他們也只會悶不吭聲不回嘴。

▍5.天蠍座

天蠍不會輕易相信人，如果讓他愛上了誰，甚至願意踏入婚姻，一定是他的真愛，所以他對老婆非常中心，願意付出一切對老婆好。

▍6.獅子座

獅子男對情人很大方，婚後更是寵妻無極限，老婆想要什麼他都肯花錢，在外他一副大男人的樣子，回家後立刻乖的像小貓一樣，反差極大！

(中時新聞網)