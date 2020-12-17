美國即將推出新一輪紓困措施的樂觀預期，以及聯準會重申持續為市場提供支持的承諾，給投資人信心帶來提振，周四日股連續第二日收高。

日本在對抗第三波疫情上陷入苦戰，使部分投資人趨於保守，但來自美國的利多消息帶來支撐。周四收盤，日經225指小漲0.18%，為26,806.67點。東證一部指數漲0.32%，為1,792.58點。

隨著周五的最後期限逼近，美國國會多位重量級議員表示，談判代表已經接近就一項9000億美元的新冠紓困法案達成協議，該法案將包括600～700美元的激勵性支票，以及延長的失業救濟給付。

美國聯準會在政策會議後承諾將繼續為金融市場挹注資金，直到經濟站穩腳步。

東證30核心指數中，任天堂漲6.61%，Keyence漲5.3%，表現最佳。第一三共跌4.40%，東海旅客鐵道跌2.23%，表現最疲弱。

簡保生命保險（Japan Post Insurance）大漲10.05%，媒體報導該公司將從母公司日本郵政集團買回29億美元自家股票。日本郵政集團漲3.58%。

(時報資訊)