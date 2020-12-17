全球最大廣告和公關服務集團WPP表示，預期在2022年，其淨銷售將重回到2019年的水準。目前新冠肺炎影響，加速該集團移往數位服務。

WPP集團在提出的交易文件中確認了中期目標，並揭露了10~11月的淨銷售額下跌6.7%，7~9月的季度中淨銷售額獲得改善，下跌7.6%。WPP預期今年全年下跌8.4%。

由於客戶在疫情期間儲存現金和減少支出，集團旗下公司例如Ogilvy等受到衝擊，但在贏取新工作，協助客戶建立電子商務的營運上出現強勁表現。

2022年重返2019年疫情前水準，表示2021年成長率在4.7%，2022年為4.5%，皆高於市場預期。

WPP集團正計畫針對性的收購，投資新技術，2021年恢復股票回購，並試圖以每股獲利40%的派息率，增加股利。

執行長指出，2020年發生的事件，讓公司加速結構轉型，從數位管道的擴張，到對電子商務解決方案的需求成長。

(時報資訊)