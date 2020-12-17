立法院財委會今天針對台灣第四次被美國列為匯率操縱國觀察名單，朝野立委輪番質詢，央行副總裁嚴宗大今天在備詢時一再強調，維持新台幣匯率相對穩定是央行的職責。美國的匯率評價是基於美國的經濟利益考量，最近已經有10國被列入匯率觀察名單，2國列入匯率操縱國，全世界愈來愈多國家被列入。

嚴宗大也表示，央行有和美國財政部溝通，美國的匯率操縱報告有幾個標準是有爭議的。我們也是有我們的立場。

目前有10個經濟體已經被列在美國財政部的「匯率操縱國觀察名單」上，包括：中國、日本、韓國、德國、義大利、新加坡、馬來西亞、台灣、泰國和印度。

美國界定匯率操縱國的三項條件包括：對美貿易順差超過200億美元/年、外匯干預規模超過國內生產總值(GDP)的2%、全球經常帳盈餘超過GDP的2%。央行總裁楊金龍在12月初曾表示，美國的匯率操縱觀察名單有三個標準，台灣有兩項符合，會針對這個議題跟美國好好溝通。

嚴宗大今天一再強調，央行會努力維持新台幣匯率相對穩定，也會同步積極跟美國溝通，因為美中貿易戰，導致台灣對美出口增加。對於新台幣對美元匯率，是否突破28關卡，嚴宗大今天備詢時則語帶保留表示:新台幣兌美元匯率近期內會不會破28元，其實是要看整個國內外經濟，情勢發展情況而定。

(時報資訊)