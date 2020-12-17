原本要在台灣演出的莫斯科古典芭蕾舞團，因全團被檢出8名新冠肺炎確診，其餘44名團員全數隔離、所有演出取消，士氣大受打擊。主辦單位今出面表示，團員情緒低落，「大家都想趕快離開台北」；舞團經紀人更對台灣的採檢結果提出質疑。

從一開始4人確診、隔一天再增4人，累計8名個案，全被列為台灣境外移入。頗負盛名、來自俄羅斯的莫斯科芭蕾舞團，恐怕沒想到這一趟演出竟成了「染疫隔離之旅」。主辦單位聯合數位文創今由董事李彥甫出面受訪，他表示，確定隔離的44人心情不佳，「大家都想趕快離開台北」。

李彥甫轉述，舞團經紀人不信任台灣採檢，因日前自費採檢48人為陰性，只隔2天卻新增4人陽性；他強調，作為主辦單位，對於自費採檢並不後悔，「這是我們對民眾及演出者的責任」。

由於疫情指揮中心已宣布該舞團後續演出將全部取消，聯合數位文創指出，12場表演約1萬5000多名觀眾可辦理全額退票，退票、退款無截止期限。

「真的邀請非常久」，李彥甫無奈地說，由售票情況可見台灣民眾相當期待舞團登台，但經過此次事件，未來邀請難度恐怕更高。

(中時新聞網)