年底節慶聚會多，有對象的人甜蜜放閃的模樣讓不少單身朋友又羨慕又忌妒。星座塔羅專家艾菲爾老師近日就公開能招來新年桃花及貴人運的閨房擺設，讓民眾在進行年前大掃除的時候，能順手迎來滿滿桃花運。

1、保持整潔迎桃花

如果床上、書桌、梳妝台、地上堆滿一堆雜物，哪還有空間裝桃花，月老公公看到這雜亂不堪的房間，也會嚇得退避三捨，又怎麼幫你牽紅線呢？一間閨房乾淨清潔，也體現了你個人的氣質，千萬要表裡如一才好喔。

2、粉晶點綴旺桃花

招桃花可以在床頭擺放粉色水晶，粉水晶是愛情之石，能增加愛情運，使愛情更甜蜜浪漫。幫助提升人緣，對於常與人接觸的服務業，助提升人際關係。另外，對撫平感情創傷也有極大的幫助。

招貴人可以擺放紫色水晶，天然的紫水晶擁有平靜安穩的能量，有助改善人際關係，廣結人緣，在友情、親情、同事之間可以增進感情。增加包容度，能令平衡人際關係，協調糾紛。

3、臥床靠牆有依靠

女生臥室的床，如果沒有靠牆壁就等於沒有依靠，容易讓住這間房的女生嫁不出去，除了睡覺時沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象。建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋。

男生臥室的床頭上可以放一些龍的擺飾，為自己增添一些霸氣與氣勢，這樣一來能吸引到條件好的女生喔。

4、成雙成對好兆頭

許多人喜歡在房裡掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像的照片、海報都請取下，另外，房間裡的擺設，比如櫃子、台燈、音響、枕頭、床頭櫃，都盡量要成雙成對，並且定時清潔房間，丟掉過於破舊的東西，這樣一來就能幫你招桃花姻緣。

5、溫暖臥房生氣旺

臥房光線太暗會讓環境陰暗、潮濕，人的內心也會跟著變得鬱悶、沈重。所以臥室的窗簾不宜太厚重，適時讓陽光透進房間，帶來一絲溫暖希望的感覺。窗簾容易生灰塵，記得要定時清潔。臥房的牆色，可以選擇紅、橘、黃色系，暖色系可以營造一種親密、舒適的環境，並且增添人的情感與活力。

6、真花帶來真情意

在床頭櫃或梳妝台上擺放雙數粉百合或是紅色系的無刺玫瑰，都能幫助桃花運勢大增。而假花丶塑膠花、乾燥花、永生花缺少生命力，不適合拿來當開運花卉使用，反而會招來爛桃花，讓你避之唯恐不及。如果房內有仙人掌也請移除喔。

(中時新聞網)