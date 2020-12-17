美國總統當選人拜登的兒子韓特（Hunter Biden）日前發表聲明，聲稱德拉瓦州檢察官辦公室正在調查其稅務紀錄，總統川普也揚言要代理司法部長成立類似先前「通俄門」的調查。對此，拜登表示，他有信心韓特並沒有做錯什麼。

據《每日郵報》報導，美國司法部長巴爾（William Barr）在上任之前，司法部早在2018年時對韓特進行調查，但由於司法部規定不得在大選前採取法律行動以避影響大選，故調查一度暫停數月，但也引起川普不滿，成為數日後逼他請辭的原因之一。

對此，拜登在宣布曾一同競選總統候選人的布塔朱吉（Pete Buttigieg）為運輸部長時，被媒體問到是否知情韓特做錯些什麼，拜登表示「我很有信心，他沒做錯什麼」。

不過就在韓特遭司法部調查的新聞首次被披露之後，川普有意成立特別檢察官與特別委員會，進一步調查韓特的案子，企圖在明年1月20日拜登上任之前挖出不利他的黑料，甚至藉此證明他聲稱大選遭舞弊。

就在巴爾被辭職後，川普更希望司法部能放手針對韓特調查。不過，將接任巴爾位置的司法部副部長羅森（Jeff Rosen）表示，會持續關注當前司法部幾項關鍵優先案件，而川普也正在觀其行，考慮進一步施壓羅森要他盡速成立特別委員會，如果有必要的話，也可以派其他願意執行川普意願的人指派為代理部長。

報導指出，若川普在卸任前數周真的針對韓特成立特別調查委員會，勢必對未來拜登上任後造成傷害，也讓調查案不會因為政權交替而中斷。

(中時新聞網)