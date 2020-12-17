台股震盪走低收小跌，但外資續匯入小幅買超，出口商仍拋匯，新台幣升勢延續，盤中再衝高至28.116元、續創近23年半新高，雖然被列入匯率操縱國觀察名單，但央行尾盤又加大調節力道，連續四個交易日豬羊變色，終場收在28.481元1美元，貶值0.5分，台北外匯經紀公司成交量16.41億美元。

外匯交易員指出，台股漲多回檔，但僅小跌45點，仍站穩14,200點，外資雖然進入年終假期前，仍匯入買超台股29億元，主要還是出口商拋匯加速進場，新台幣開盤後續闖23年半來高點至28.116元，成交量也維持相對大量。

外匯交易員認為，央行年終理事會前，台灣再被美國財政部列入匯率操縱國觀察名單，但央行還是沒打算放手，盤中仍真槍槍彈買匯，配合尾盤加大作價阻升力道，逆勢將新台幣由升打貶，對出口商可說是仁至義盡。隨年底接近，出口商拋匯量大，新台幣升值壓力仍難減輕，就看央行是否繼續全力進場調節而定。

(工商 )