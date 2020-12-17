凱羿-KY（2939）10億油品損失案，在本月9日按鈴申告購油中介人劉氏夫婦已進入司法階段，唯與凱羿-KY簽約之一的中創港豐能源石化公司董事劉騏睿17日出面回應，凱羿與中創公司的三份合約皆屬CIF（到岸付款）無法詐騙，且沒有凱羿-KY所言5億歐元金額，雙方陷入各說各話的羅生門。

劉騏睿指出，凱羿-KY前後任董座指詐騙之說根本混淆視聽，且為何凱羿-KY按鈴申告對象是中介人劉氏夫婦、而非中創港豐，凱羿-KY不僅會賣銅鍋，還會讓人背黑鍋。

劉騏睿表示，中創港豐公司創立於2019年9月，首度跟台灣公司合作，也是首度跟非經營油品事業公司合作，全因為跟中間人劉氏夫婦一見如故，而且相信凱羿-KY有30年豐富國際貿易經驗，劉騏睿指出，國際貿易詐騙需具備二個要件，就是FOB(離岸付款）及CIF（到岸付款），但雙方的三個合約都是CIF，沒有FOB。

劉騏睿也質疑，為何凱羿-KY匯款42億歐元不是用公司帳戶，而是用前董事長蔡謀燦個人公司，中間是否有內幕？且謀燦控股公司匯款至香港中創，轉匯至俄羅斯油商進行交易準備，而非訂金，他強調「水單足可證明」，若此匯款帳號非油商所有，中創公司願賠償10倍金額。包括匯款水單、收款確認函等均備妥資料，配合主管機關調查，也保留法律追訴權。

(工商 )