台中在地咖啡品牌歐客佬精品咖啡，今年喜事連連！後疫情時代、受惠宅經濟發威，民眾把自家當成咖啡館，帶動咖啡系列商品熱銷，今年業績預期將逆勢成長三成！此外，歐客佬精品咖啡2020年再度蟬聯「台中市十大伴手禮」首獎及現場人氣獎！

歐客佬執行長王信鈞開心地說，為了感謝消費者一路支持及分享雙冠王喜悅，歐客佬全館精品咖啡豆、精品掛耳咖啡限時買一送一，活動日期只限12/18-12/20三天。

台中有糕餅故鄉之譽，第12屆台中市十大伴手禮百花爭鳴，競爭相對激烈。經過13位產官學界、專家評審團選出100間入圍店家，而歐客佬精品咖啡是唯一咖啡類伴手禮得獎品牌！

王信鈞表示，2019年歐客佬首次以「歐客佬陪你遊臺中 掛耳咖啡旅人組」榮獲首獎及現場人氣獎；2020年再以「世界盃烘豆大賽冠軍X台中新社咖啡 手沖掛耳咖啡禮盒」，蟬聯台中市十大伴手禮首獎及現場人氣獎。

歐客佬精品咖啡成立於2009年，專注於深耕世界各國產地精品莊園咖啡、競標咖啡，今年與2019世界盃烘豆大賽「World Coffee Roasting Championship」俄羅斯與羅馬尼亞「冠軍」攜手合作，烘豆師以世界冠軍職人極致工藝烘焙展現「新台味」，把台中新社咖啡的風味獨特性、發揮到淋漓盡致！

王信鈞進一步指出，台中新社陳勝樂咖啡莊園莊園主陳勝樂，主業是葡萄農，兼種800棵咖啡樹，對咖啡有著極大的熱忱，多次榮獲國內比賽獎項的成績，在新社的農地上，栽植出屬於自己的風味。

而歐客佬期望以咖啡作為城市外交，想開發富有地方特色的咖啡商品，因此與陳勝樂咖啡莊園攜手合作，每年預計採購約500公斤的咖啡豆，烘焙製成約4萬包的精品掛耳咖啡，推出以來大受好評；尤其是獲得「台中市十大伴手禮」首獎的肯定之後，咖啡禮盒已經供不應求！

值得一提的是，目前歐客佬正在舉辦11周年慶，即日起至2021/1/10活動期間，單筆消費滿3,000元，即有機會抽現金11萬、百萬好禮等獎品。

(工商 )