為搶攻年底與跨年的換季購物商機，台中麗寶OutletMall近期一口氣引進多家強勢品牌搶市！包括美式休閒品牌「GAP」今（17）日正式開幕搶客，瞄準麗寶樂園渡假區全齡客層的消費力，開出中部Outlet首家店。

此外，榮獲11年米其林一星肯定的「添好運」預計12/19開幕，當天還與全台最大「天空之夢」摩天輪合作，首次推出「食來運轉添好運～空中野餐Party」，限定在摩天輪車廂內俯瞰大台中美景同時享用星級美味，結束後還能與全台唯一500年的聖誕橄欖樹拍美照抽好禮，享受絕無僅有的聖誕體驗。

麗寶Outlet表示，中部Outlet首店的GAP，提供男、女Outlet款式、兒童服飾，全店涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝。GAP麗寶店歡慶開幕，即日起至12/20，祭出任選3件正價商品，可享6折優惠，還能享受專屬訂製服務，免費電繡或布章燙印服務，以及麗寶開幕專屬布章限量提供；消費滿999元，贈送全台獨家布萊納小熊鑰匙圈1個。

麗寶Outlet全館同步進行「美食新登場好饗趣麗寶」活動，當日累積消費滿1萬元，即可免費兌換麗寶秀泰電影票1張；滿2.5萬元元，就送麗寶跨年元旦雙主場演唱會搖滾區門票2張（場次二擇一）；12/19～12/27持玉山麗寶聯名卡品嚐館內添好運、莫凡彼、涓豆腐、瓦城等異國料理主題餐廳、餐飲櫃位，單筆滿2,000元加贈200元。

此外，麗寶Outlet為迎接即將到來的聖誕節，今年在水花園廣場打造獨一無二的聖誕樹，將擁有五百年歷史的地中海橄欖樹，串上一顆顆溫暖黃光的綴飾，搭配樹下擺滿大小不一的圓形球飾、雪花、薑餅屋、禮物盒等Q版裝飾物，只要上傳麗寶Outlet Mall FB粉絲專頁，並完成指定任務，還有機會抽中星巴克麗寶鐘樓馬克杯1個，限量5個。

(工商 )