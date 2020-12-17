台中廣三SOGO百貨商圈涵蓋科博館、植物園及市民廣場等，周遭半徑7公里內就約有165萬的人口，廣三SOGO為搶食區域客日常採買商機，打造充滿在地特色的「好地方超市」，17日正式開幕，估計單月來客數可增加5萬人，年營業額可達1.5億元。

廣三SOGO百貨總經理孫士春表示，「好地方超市」是正統日式生鮮超市，為中部百貨超市唯一設有1F專用出入口，更設有專屬的地下停車場直達電梯，營業時間不受百貨限制，從早上9點30分就開始為附近居民服務，營業面積約達250坪，是台中最早開門營業的百貨超市！

孫士春強調，好地方超市最大特色，就在品牌的經營理念『在地生活的好鄰居、新鮮採購的好地方』，因此生鮮營業面積就約佔一半營業空間，從入口開始壽司、農產、畜產、水產、日配冷藏等有許多特色專櫃進駐經營，食材都講究新鮮、健康、安全。

「好地方超市」強調以「生活、品味、體驗」為主軸，商品就有近70%的進口商品，熱食區及限量便當，提供區域上班族群及野餐族嘗鮮；健康的有機商品則是搶攻家庭客群的需求。

好地方超市於12/17盛大開幕，除了日本直送生鮮蔬果、海鮮，慶開幕更推出多項超值好物，首五日推出天天25元購便宜，早上9:30分開始排隊，包括12包一串抽取式衛生紙、10入洗選蛋、2.6公升大豆沙拉油等多項限量超值好禮通通只要25元；主打必搶由瓜地馬拉直送（單一莊園級）的美式咖啡360ml、經典口味（香草、巧克力）霜淇淋，特價35元，即日起至12/30開幕活動全面買一送一，吸引排隊人潮搶便宜。

「好地方超市」整體分為生鮮、熟食、日配、乾貨、酒類五大類，由專業日本料理師傅指導製作，每日現做各式握壽司、炙燒壽司；引進有機、安全、國家認證的「腎食堂的低鉀蔬菜」、「台糖蔬果」、「花蓮無毒農會」、生菜女王經營的「晏廷歐亞農場」；還有茶月有機豆腐。

(工商 )