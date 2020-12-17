高雄市都市計畫委員會17日審議通過，林園五福里沿海路一段南側，緊鄰林園工業區3.4公頃土地，變更為產業園區，作為推動石化產業高值化的基地，經濟部預計投資18.5億元，進行園區開發，提供740個就業機會。

高雄都發局17日指出，為了解決林園區五福里居民長期以來的環境問題，經濟部與中油公司多年來與地方居民協調溝通，基於產業發展需求，依照產業創新條例申請都市計畫變更，將既有的住宅區、農業區，變更為產業專用區，轉型為「高值化產業園區」，作為產業加值再造研究發展的示範基地。

高雄都發局表示，該案經高雄都委會17日舉行的第86次會議審議通過，後續全案將提報內政部審議，預計投資18.5億元，進行園區開發，提供740個就業機會。

高雄都發局長楊欽富17日指出，長期被林園工業區包圍的五福里13到17鄰地區，並不適合作住宅使用，高雄都委會同意經濟部所提方案，先行將沿海路一段南側14到17鄰土地協議價購，同意比例較高的區域，由住宅區變更為產業專用區。

他說，高雄都委會17日也附帶決議，請經濟部針對沿海路一段北側五福里13鄰土地，持續進行產業園區整體規劃，研提後續都市計畫變更，並儘速取得協議價購調查範圍內同意戶的土地，以維護居民權益。

(工商 )