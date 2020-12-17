高雄今年逾5,000萬元的豪宅，買氣升溫，成交51戶，總額逾25億元，比去年的40戶，年增約25％，全台最高豪宅「遠雄THE ONE」今年總交易量達16筆，成為今年豪宅交易量冠軍，而京城king park則以每坪58.2萬元，在每坪成交價奪冠，由於豪宅屬於稀有、小眾市場，面對打房，衝擊應不大。

台灣房屋17日公布統計今年揭露至今的高雄豪宅單價排名，其中，「京城King Park」力壓群雄，以每坪58.2萬元，蟬聯高雄豪宅王，「高雄HH」以每坪57.7萬元居次，「皇苑世紀館」則以52.9萬元衝到第三位，而市場討論聲量極高的「遠雄THE ONE」，目前以每坪50.8萬位居第四，「百立生日公園」名列第五。

「京城King Park」歷年成交的最高紀錄是每坪66.2萬元，京城發言人周敬恆指出，位於農16特區的「京城King Park」，產品具有稀有特性，持續順銷中，對於政府打房政策對豪宅的衝擊，他說，客層與一般住宅不同，買家都是金字塔頂端族群，因此，應該不致有太大影響。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐17日表示，高雄豪宅買家雖資金充沛，但大多仍習慣以貸款方式購屋，可增加金流運用彈性，如今受貸款成數限縮，短期之內，或許買氣趨緩，不過，不動產投資穩定度高，隨著利多建設到位，獨特性高的豪宅，仍有增值作用，因此，打房對於豪宅客的買氣影響，可能有限。

張旭嵐指出，觀察今年高雄前10豪宅交易，有4筆都是北客豪氣出手，包括「高雄HH」、「皇苑世紀館」、「大船入港」以及「皇苑國際館」，這4戶都是由雙北高資產族南下置產，其中「皇苑國際館」更由買家直接以大筆現金買單，「國硯」也是由原住戶豪擲約6千萬元現金，再加買一戶。

她說，高雄豪宅除了著重優越地段和豪華規格，並以打造地標建築的型態，再加入五星級飯店服務，讓豪宅住戶成為尊榮的象徵，又因價格比雙北實惠，因此，吸引資金充裕的北客買家收藏。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠表示，高雄十大豪宅，有7棟是5年內的新屋，且多為20層以上的超高大樓，豪宅分佈南北高雄，勢均力敵，5棟位於豪宅指標區鼓山、左營。

他說，南高雄絲毫不遜色，也有5棟豪宅入榜，其中，亞灣區就佔3棟，而鼓山農16特區、以及亞洲新灣區，因為擁有獨特的綠意與海港灣景，讓建商多鎖定這些區域，規劃超高景觀大樓，吸引豪宅客入手自住，也當成宴客的渡假宅。

(工商 )