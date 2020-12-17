外媒引述知情人士透露，美國候任總統拜登可能任命迪士尼（Disney）公司前執行長、現任董事會執行主席伊格（Bob Iger）擔任美國駐中國或英國大使。

好萊塢記者報（Hollywood Reporter）16日報導，拜登除正在考慮由伊格擔任駐中國或英國大使以外，電影製片人詹博格（Jeffrey Katzenberg）也可能被任命為駐外大使，但具體職位尚不清楚。報導稱，上述兩人在拜登競選期間均提供支持，並且向拜登捐款。

對此，拜登過渡團隊官員的回應態度謹慎。他們在一份電子郵件聲明中指出，有關這類大使職務的任何討論都為時過早。

另一方面，12月初曾傳出拜登可能提名印第安納州南灣市（South Bend）前市長布塔賈吉（Pete Buttigieg）出任美國駐中國大使的消息。

然而，CNN、華爾街日報等多家外媒近日引述知情人士透露，拜登已決定提名布塔賈吉擔任運輸部長，此一提名需要獲得美國參議院表決通過。

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