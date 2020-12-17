中鴻17日開出110年1月份內銷及110年1月至 110年3月份外銷盤價，會中決議，內銷價格部分，熱軋調漲1,200元/噸、冷軋調漲1,200元/噸、鍍鋅調漲2,500元/噸。外銷價格部份，依產品及地區別調漲120～130美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。

(工商 )