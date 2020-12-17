中鴻全面調漲1月份內銷盤價 16:222020/12/17 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻17日開出110年1月份內銷及110年1月至 110年3月份外銷盤價，會中決議，內銷價格部分，熱軋調漲1,200元/噸、冷軋調漲1,200元/噸、鍍鋅調漲2,500元/噸。外銷價格部份，依產品及地區別調漲120～130美元/噸，實際報價視當地市場行情而定。 熱門股－美食 價量得宜多頭續攻 人民幣中間價貶7個基點 人行進行逆回購 (工商 ) #中鴻 #調漲 #月份 #內銷盤價 #日開出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東和鋼鐵調漲H型產品價格 每公噸漲1,200元 10:432020/12/17 財經 自立山頭 華為推鴻蒙手機系統 04:102020/12/17 全球財經 台積電駁砍單 概念股護主撐盤 04:102020/12/17 證券．權證 陸港觀盤－經濟復甦加速 股市轉折點還沒到 04:102020/12/17 全球財經 莫斯科舞團再增確診 陳時中：在台演出全取消 11:152020/12/17 生活 操盤心法－快牛行情持續，類股加速輪動 04:102020/12/17 證券．權證 《國際金融》樂觀商業數據＋疫苗希望 歐股連三漲 09:262020/12/17 財經 熱門股－合勤控 資安題材有看頭 04:102020/12/17 證券．權證 中鴻下月內銷盤價 估每公噸漲1200元 04:102020/12/17 證券．權證 《鋼鐵股》中鴻盤價連7漲 Q1續看漲 16:312020/12/17 財經 「GAP」開中台灣Outlet首店 「添好運」搶進麗寶Outlet 16:212020/12/17 財經 財經熱門新聞 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 才準備啟動5G測試 印度高官喊電子製造超越大陸 - 財經 澳欲向WTO提告大陸 專家：勝訴也解決不了問題 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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