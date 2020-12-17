華興（6164）召開法說會，董事長劉守雄切割市場區隔，華興不投入資本密集的mini LED、Micro LED，也不會側重車用LED，會在低溫照明及LED元件、模組發展多年的基礎之上，積極發展UV LED，今年疫情雖影響營運，不過10月開始，歐美低溫照明訂單已經回籠。

華興成立逾四十年，目前仍穩坐低溫照明第一大廠，董事長劉守雄表示，今年受到新冠肺炎疫情的影響，營運表現的確不如人意，華興也深切檢討，對外廣招人才、提攜中生代，未來不排除策略聯盟、異業合作，或是嘗試跨領域的整合，期待化危機為轉機。

劉守雄也表示，隨著LED持續演進，同行競相投入mini LED、Micro LED，相關領域屬資金、技術密集的產業，國內如晶電、隆達積極發展，紅色供應鏈也大力扶持，有沒有下游出海口是重點，mini LED雖然方興未艾，但是成功還需要時間，華興集團成立以來就沒有投入背光源，未來也不會投入mini LED。

至於在車用LED方面，華興很早就拿到TS 16949的認證，主要做車子的售後市場（After Market），華興曾經想做代工，也與德國Bosch接觸過，不過劉守雄認為，要直接打入車廠並不容易，且歐美汽車市場牽涉到安全性，也涉及光機電整合，因此對車子的應用華興暫時觀望。

展望2021年，華興認為UV LED將成為最大成長動能，華興已經開發多款UVA、UVC相關產品，尤其在疫情之下，人類會與病毒共存很久，UVC以潔淨、消毒為主要應用，未來年複合成長率達50％，華興已與國際大廠合作開發UVC產品，可安裝在量販店、醫院、診所等公共場所。

與國際品牌大廠合作半導體照明部分，該產品兼具照明及抗菌效用，應用於高級飯店、連鎖旅館、美術館等。

至於第四季，隨著疫情趨緩，10月開始來自歐美的低溫照明訂單回籠，在LED平板燈方面，華興第四季也取得銀行2.8萬盞的標案訂單，自10月開始將分2～3個月安裝；加上華興原本就是全家便利商店合作多年的廠商，在商業照明、一般照明以及低溫照明上，合作已久，華興力求在最快時間點在業績上有所突破。

華興今年前三季營收達5.7億元，稅後淨損3,300萬元，每股稅後淨損0.33元，11月營收已經回升至6,310萬元，為最近半年單月新高。

(工商 )